Roma, sgomberi in corso a San Basilio: polizia e vigili per liberare gli appartamenti occupati

Blitz all’alba di oggi, 2 marzo, a Roma, nel quartiere di San Basilio, dove un nutrito numero di agenti della polizia locale di Roma Capitale e della polizia di Stato stanno effettuando un’operazione di sgombero di alcuni appartamenti occupati abusivamente.

L’operazione congiunta è scattata questa mattina intorno alle ore 7:00. I caschi bianchi e i poliziotti hanno iniziato le operazioni per liberare quattro appartamenti Ater in via Morrovale, al civico 164. Seguiranno aggiornamenti.