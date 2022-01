Roma, sgombero a Casal Bertone: bombe carta e fumogeni contro la polizia

Maxi blitz questa mattina da parte degli agenti della Polizia di Stato che, con l’aiuto della Polizia Locale Roma Capitale, come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono intervenuti in via Enrico Cosenz e via degli Orti di Malabarba. Proprio qui, in zona Casal Bertone, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dei locali di proprietà dell’I.N.P.S., che erano stati occupati abusivamente nel tempo. Anzi, all’interno di quei locali, trasformati anche in depositi di materiale edile, era stata posta la sede del “Circolo Futurista Casal Bertone”, denominato “Spatium Nostrum”, e dell’associazione “La Salamandra”.

Leggi anche: Roma, sgomberato il circolo futurista a Casalbertone, disordini e scontri: ferito un poliziotto (FOTO)

Maxi blitz a Casal Bertone nel Circolo Futurista

Gli agenti di Polizia sono arrivati questa mattina per lo sgombero, ma ad aspettarli, di fronte l’ingresso del Circolo Futurista di Casal Bertone, ben 40 aderenti a Casapound. Tutti muniti di caschi e protezioni hanno cercato di ostacolare le operazioni e, come se non bastasse, hanno impedito l’accesso al circolo. Al punto che, trascorsi alcuni minuti, i poliziotti, che erano circa 50, hanno cercato di far indietreggiare i rivoltosi. Ma questi, anziché fermarsi, sono partiti all’attacco e hanno lanciato contro gli agenti 9 fumogeni e almeno 2 bombe carta, in quella che è diventata presto una resistenza attiva. I poliziotti sono intervenuti, hanno utilizzato anche alcuni lacrimogeni a mano per allontanare i manifestanti, poi le operazioni sono andate avanti senza criticità.

Sgombero a Casal Bertone: due agenti feriti

In quei momenti così concitati due agenti sono rimasti leggermente feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale dopo aver ricevuto un colpo al volto. Attualmente sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, che sta cercando di dare un volto e un nome a chi questa mattina ha tentato di ostacolare, con la forza, le operazioni di sgombero.