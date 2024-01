Roma, sgombero a viale Pretoriano: rimosse 7 tende

Polizia di stato e polizia di Roma Capitale insieme per un’operazione di sgombero in viale del Pretoriano. Vediamo insieme i dettagli. E’ successo durante la mattinata di venerdì 19 gennaio 2024.

Cosa è successo a Roma venerdì 19 gennaio 2024

La zona è quella nei pressi della stazione Termini, a Roma. Nello specifico, siamo a viale Pretoriano. E’ lì che la polizia di stato e quella di Roma Capitale ha eseguito un’operazione di sgombero e bonifica dell’area. Sono state rimosse sette tende e sono state identificate sei persone, due delle quali sono state portate in ufficio per gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio.

Inoltre, un uomo è stato collocato presso una tensostruttura dal Nucleo Assistenza Emarginati del comune di Roma.

Il precedente. Sventate due occupazioni abusive Ater a San Basilio

Sono due gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica recuperati, giovedì 5 ottobre 2023, dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale, in zona San Basilio. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, che si trovavano in via Corinaldo per il recupero di un alloggio di proprietà Ater, hanno risposto ad una segnalazione per un tentativo di occupazione in corso a pochi metri di distanza, in via Loreto, dove era scattato l’allarme collegato alla porta d’ ingresso di un appartamento. Le pattuglie, intervenute in brevissimo tempo, non hanno trovato nessuno all’interno, permettendo a personale Ater di allarmare nuovamente l’accesso, al fine di scongiurare tentativi di occupazione.

Verifiche dei carabinieri congiuntamente al personale di ACEA ATO2, ARETI e ITALGAS, sono state fatte inoltre al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica, idrica e del gas e di eventuali occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare.