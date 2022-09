Roma, shopping per le vie del centro con la carta di credito rubata: 3 arresti

Ieri avevano rubato la carta di credito a una coppia di turisti americani, oggi sono stati sorpresi per le vie dello shopping nel centro di Roma a fare acquisti.

In 3 sono stati visti in giro per il centro a fare spese

Tre persone di nazionalità cubata oggi sono stati notati dagli agenti del Distretto Trevi andare in giro per via del Babbuino. Insospettiti i poliziotti hanno iniziato a seguirli e li hanno visti entrare in un negozio, Philip Blaine, per fare compere. Hanno comprato due orologi e tre paia di scarpe.

Intanto sul cellullare dell’americano derubato il giorno precedente è arrivata la notifica dell’acquisto appena fatto in via del Babbuino, anche se lui si trovava da tutt’altra parte e soprattutto senza carta di credito che gli era stata rubata il giorno precedente.

Arrestati e denunciati

Intanto la Polizia, insospettita da quei tre individui, li ha fermati e fatto accertamenti scoprendo il furto della carta di credito.

Per tutti e tre sono scattate le manette con l’accusa di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti elettronici. I tre sono anche stati denunciati per ricettazione e divieto di dimora nel Comune di Roma. L’arresto è stato convalidato