Roma, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas: paura per un 46enne

Momenti di paura questa mattina a Roma, in via Ugo Ojetti, al civico 195, in zona Montesacro, dove un uomo di 46 anni ha minacciato di buttarsi dalla finestra della sua abitazione.

Intervenute 3 volanti della polizia e due mezzi dei vigili del fuoco

L’uomo, intorno alle ore 11:20, si è barricato in casa e ha iniziato a dare in escandescenze. I vicini, accorgendosi del pericolo, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate tre volanti della polizia dai distretti San Basilio, Vescovio e Salario. Vedendo che la porta era chiusa e che l’uomo, nonostante l’invito ad aprire, non era intenzionato a collaborare, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

“Mi faccio saltare con il gas”

Sono stati i pompieri, arrivati con l’Aps 6, il Carro Teli e la 9 A, che sono entrati nell’appartamento utilizzando l’autoscala, prima che il 46enne compisse dei gesti autolesionistici. I pompieri hanno anche chiuso la fornitura del gas, perché il 46enne aveva minacciato di farsi saltare in aria facendosi esplodere con il gas.

Nel frattempo i vigili del fuoco avevano anche posizionato il carro teli in modo da evitare il peggio nel caso l’uomo si fosse buttato, anche se in realtà si trovava solo al primo piano. Ma, una volta entrati in casa, il 46enne, che soffre di problemi pregressi, si è agitato ancora di più alla vista degli agenti.

I poliziotti, per fermarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118, hanno dovuto utilizzare il Taser. Successivamente l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini per le cure del caso.