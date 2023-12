Roma, si innamora dell’autista Atac: l’appello social per ritrovarlo

Scena da film romantico a Roma. A Natale siamo tutti più buoni, diceva qualcuno. Di certo è che la ragazza autrice di questo post su Facebook, anche se vuole rimanere anonima, comunque ha avuto il coraggio di “metterci la faccia”. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Roma, il post su Facebook della ragazza

“Ci provo Per caso nel gruppo c’è l’autista ATAC della linea 89 che domenica 17 Dicembre ha fatto il turno delle 18.30 circa? Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio. Non ho ben capito cosa tu mi abbia detto appena sono scesa dalla fermata Annibaliano ma sembrava qualcosa di interessante Ci siamo notati a vicenda. Peccato che entrambi non abbiamo azzeccato i tempi di interazione Non ci incontreremo mai per caso, quindi se leggi questo post metti un like”.

Questo è il post che Sara ha condiviso su Facebook nel gruppo “Quartiere Trieste Salario – II Municipio”. Il tutto per arrivare al tanto agognato autista dell’Atac della linea 89, con cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

“Stavo anche rischiando di perdere l’autobus”

La ragazza, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha raccontato l’accaduto: “Stavo rischiando di perdere anche l’autobus. Alla fine, sono riuscita a salire e proprio in quel momento i nostri sguardi si sono incrociati. Mi ha detto qualcosa che non ben capito, ma deve esser stato: ‘Proprio ora devi scendere?’. E’ difficile – ha sottolineato ancora la donna – che qualcuno mi possa colpire così per caso. L’ultima volta accadde a 16 anni”.

Al momento, sembra, il diretto interessato non abbia ancora letto il post (o non abbia voluto rispondere di proposito, auguriamo a Sara di no). Chissà che il Natale non possa regalare a questa ‘coraggiosa’ ragazza un regalo chiamato amore.