Roma, si ritocca il sedere per San Valentino: donna scappa dalla clinica estetica senza pagare

Per San Valentino si opera al sedere in una clinica privata, poi fugge dalla struttura di Roma senza pagare il conto.

Curioso episodio nella clinica di Roma dove opera il professor Maximilian Catenacci, dove una paziente si sarebbe allontanata senza pagare il conto dell’intervento dopo delle correzioni estetiche al proprio fondoschiena. La donna infatti, pur subendo un intervento per l’installazione di protesi ai propri glutei, avrebbe mostrato un’anomala agilità per uscire dalla clinica senza saldare il costo dell’operazione.

La fuga dalla clinica estetica di Roma senza pagare

Il professor Maximilian Catenacci prova a ironizzarci sopra, pur avendo avvertito le forze dell’ordine della vicenda e segnalato la paziente. Come racconta il medico chirurgo, l’intervento era avvenuto nella giornata del 13 febbraio 2024, con la donna che aveva deciso di ritoccare il suo sedere con un lifting e poi successivamente l’installazione delle protesi per dare maggiore forma ai propri glutei.

Il fugotto della signora appena operata al sedere

Con tanto di drenaggi ancora sul corpo nella mattina del 14 febbraio, la donna si sarebbe alzata dal letto e sarebbe fuggita con la complicità del proprio compagno. Nonostante l’operazione sia molto dolorosa i primi giorni, la donna ugualmente è stata agilissima nella propria fuga dalla clinica privata: prima si sarebbe alzata dal letto e corso sul corridoio, poi avrebbe sceso le scale, attraversato la strada e salita nella macchina del compagno per allontanarsi dalla struttura sanitaria.

L’ironia del medico che ha operato la donna

Il professor Catenacci ha voluto ironizzare sulla vicenda, giocando anche sulla paura di molte donne nell’effettuare questo tipo d’intervento estetico. Come ha mostrato la signora operata e fuggita dalla clinica, anzitutto l’operazione non è dolorosa: a distanza di 12 ore dalla sala operatoria, la donna era di nuovo in piedi e correva per strada per non pagare il conto.

I drenaggi sottratti alla clinica

Se la vicenda ha segnalato un episodio spiacevole per il medico e il suo staff di professionisti, lo stesso chirurgo evidenzia come le indagini sulla donna siano già partite. Signora che, nella propria frettolosa fuga per San Valentino, avrebbe portato via anche quattro drenaggi, che la clinica avrebbe richiesto di riavere al più presto.