Roma, si schianta contro un albero con lo scooter: deceduto un 24enne

Giovane 24enne perde la vita per le strade di Roma: il ragazzo ucciso uno schianto contro un albero a Trastevere.

Tragedia nel cuore di Roma. Questa notte un ragazzo di 24 anni è morto per un incidente stradale. Il giovane stava viaggiando nella zona di Trastevere, quando per motivi ancora da comprendere ha perso il controllo della propria motocicletta. Una dinamica che sarebbe conseguita con uno schianto della moto contro un albero, che ha ridotto in fin di vita il ragazzo: nonostante l’intervento dei soccorsi, il giovane è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate.

Ragazzo muore a Roma dopo un incidente stradale

La tragedia è avvenuta questa notte, quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Sono stati loro a portare i primi soccorsi al ragazzo, purtroppo in condizioni disperate dopo un impatto violentissimo con un albero. La motocicletta stava viaggiando sulla circonvallazione Gianicolense ed era in procinto raggiungere la stazione ferroviaria di Trastevere, quando il giovane avrebbe perso il controllo mezzo a due ruote e sarebbe uscito fuori strada.

Lo schianto contro l’albero

Al momento dello schianto, il giovane si trovava in sella a un Peugeot Geopolis, un piccolo scooter della casa automobilistica francese. Forse una buca o la strada sconnessa, avrebbero fatto perdere l’equilibrio al 24enne all’altezza del civico 45, a metà strada tra via Quirino Maiorana e la stazione di Trastevere. Fatalità ha voluto che la moto si scontrasse contro un albero, in uno schianto violentissimo che ha condotto a una lenta agonia il giovane.

La morte del 24enne

Arrivati i paramedici dell’ambulanza, la situazione è apparsa da subito disperata per le gravissime ferite riportate dal ragazzo. Trasportato d’urgenza al vicino Ospedale San Camillo di Monteverde, il giovane 24enne è morto al Pronto Soccorso per le complicazioni dovute alle molteplici lesioni subite.