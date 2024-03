Roma, si traveste da paramedico per truffare i pazienti in ospedale: “Può dare a me tutto l’oro”

Camice bianco, stetoscopio e aria affabile. Ha raggirato una donna tra le corsie di ospedale spacciandosi per operatrice sanitaria e consigliandole di darle gli averi.

Si è avvicinata a una donna, in attesa al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, fingendo di far parte del personale medico e consigliandola su come comportarsi. Un copione in cui la truffatrice le avrebbe suggerito, prima di farsi visitare, di consegnarle l’oro in suo possesso. Alla paziente però le indicazioni devono essere sembrate fuori luogo, tanto da chiamare gli agenti del posto di polizia dell’ospedale, che hanno subito infranto la “finzione scenica” e svelato il piano della 41enne, in procinto di derubare la paziente.

Si finge medico per derubare una paziente: arrestata 41enne romana

Intorno alle 21.30 di domenica 17 marzo una donna si è improvvisata paramedico e, travestita per l’occasione, ha avvicinato una paziente in attesa tra i corridoi dell’ospedale Santo Spirito di Roma, in zona Trastevere. Si è dapprima qualificata come operatrice sanitaria e poi, con scaltrezza, ha cercato di convincerla che fosse più opportuno consegnarle l’oro di cui era in possesso. La paziente racconterà poi agli agenti del posto di polizia dell’ospedale che la truffatrice, fingendo di aver appena parlato con il coniuge, le avrebbe consigliato di consegnarle gli averi per poi farli avere al marito lì fuori, in attesa che la donna fosse visitata dal personale medico-sanitario.

Una versione che però non ha convinto né la paziente, tantomeno la polizia. Dopo le segnalazioni degli agenti del posto di polizia ospedaliero, sono intervenute anche delle volanti della polizia di Stato a interrompere le truffe tra le corsie del nosocomio. Gli agenti del commissariato Borgo hanno così proceduto ad arrestare la truffatrice, una cittadina romana di 41 anni che dopo ieri sera può dire giunte al termine le sue sceneggiate. Colta sul fatto e arrestata, al momento la donna è in attesa del rito per direttissima.