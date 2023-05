Roma-Siviglia all’Olimpico: strade chiuse, orari bus e metro e come cambia la viabilità stasera

Chi è riuscito ad acquistare un biglietto per Budapest stasera si vedrà la finale di Europa League lì, dal vivo. E chi, invece, non ce l’ha fatta non dovrà certo rinunciare alla Roma, che giocherà contro il Siviglia: allo stadio Olimpico, ma non solo, sono stati installati diversi maxischermi. E tutto è davvero pronto per questo match atteso dai tifosi giallorossi. Il fischio d’inizio sarà alle 21, ma i romani dovranno fare i conti con alcuni cambiamenti e mezzi di trasporto che, come ha spiegato Atac, chiuderanno in anticipo.

Roma-Siviglia, all’Olimpico ci saranno i maxischermi

Rafforzato, in vista della partita di questa sera, il piano sicurezza a Roma, dove saranno tanti i maxischermi, oltre all’Olimpico, per seguire il match. E saranno circa mille gli agenti al lavoro. Le misure di ordine pubblico sono state messe a punto e coordinate dalla Questura, proprio come avviene per le sfide di campionato e coppe. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza saranno nell’area del centro storico e in particolare a piazza del Popolo, tradizionale ritrovo dei tifosi in occasioni di finali e partite importanti. Controlli anche nella zona del Tridente e in piazza Venezia.

Bus e tram chiudono in anticipo per la finale di Europa League, gli orari del trasporto pubblico a Roma

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, su disposizione della Questura, Atac questa sera anticiperà la conclusione del servizio sulle linee di bus e tram che servono l’area dello stadio. Ecco quali, nel dettaglio: