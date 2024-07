Roma, sorpresa amara per l’ex ambasciatore in pensione: cassaforte svuotata, colpo da 80.000 euro

Un ex ambasciatore italiano è stata vittima di un furto da 80mila euro. L’allarme è scattato nelle prime ore di ieri mattina, venerdì 26 luglio, quando in una traversa di piazza Bologna a Roma, nell’appartamento del diplomatico sono stati chiamati a intervenire gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Polizia scientifica.

Cassaforte forzata e svuotata

Quando la vittima del furto, l’ex ambasciatore 85enne, ormai in pensione, si è reso conto di quanto era accaduto ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che si sono trovati di fronte a una cassaforte forzata e svuotata. I ladri hanno portato via: monili, lingotti d’oro, oltre a una pistola legalmente detenuta. Un bottino davvero cospicuo che si aggira sugli 80mila euro.

In casa telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i tre ladri

Per fortuna all’interno dell’abitazione ci sono telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i tre uomini che si sono intrufolati nell’appartamento. Grazie alle immagini gli investigatori hanno avviato ricerche serrate per riuscire a rintracciare i tre topi d’appartamento che non si esclude possano aver preso di mira quella casa e studiato le abitudini dei proprietari di casa, prima di decidere di agire nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.