Roma, spaccio di shaboo e violazioni HACCP: maxi controllo dei Carabinieri all’Esquilino

Nuovi controlli dei Carabinieri al Centro Storico di Roma: contrasto allo spaccio di shaboo nella zona dell’Esquilino.

In queste ore, i Carabinieri sono tornati nuovamente a effettuare approfonditi controlli nel Centro Storico di Roma. L’operazione dei militari è andata in scena presso il quartiere dell’Esquilino, dove ormai da diverso tempo segnaliamo gravi episodi legati alla microcriminalità locale e problemi sul piano del decoro pubblico. Gli uomini dell’Arma, anche in questa occasione, si sono distinti per azioni di contrasto allo spaccio di droga e i controlli nelle attività commerciali.

Lo spaccio di shaboo nel territorio di Roma

La prima operazione dei Carabinieri è stata quella di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’Esquilino. Il controllo è scatto all’interno di piazza Dante, un’area urbana che si colloca tra piazza Vittorio Emanuele e viale Manzoni. Le indagini avevano scoperto un mercato dello shaboo (anche conosciuta come Ice), una droga sintetica ed eccitante proveniente dall’Asia.

In manette sono finiti due cittadini filippini, indagati oggi come i venditori di questa sostanza stupefacente all’interno di questo quadrante capitolino. I due cittadini asiatici, che probabilmente riuscivano a ottenere la droga direttamente dal loro Paese natale, avevano addosso anche i materiali per poter vendere la sostanza: in uno zaino è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

I controlli dei Carabinieri ai negozi dell’Esquilino

I controlli dei Carabinieri all’Esquilino si sono interessati anche alle attività commerciali, con numerose segnalazioni che avevano evidenziato degli illeciti in alcuni negozi. Tra questi è sanzionato un bar della zona, sempre nelle vicinanze di piazza Dante, che vicino agli alimenti venduti non riportava gli allergeni. Inoltre, un approfondito sopralluogo nell’attività ha evidenziato il cattivo stato sul piano dell’igiene, oltre alla mancanza dell’autocontrollo HACCP. Per il gestore dell’attività di ristorazione è stata sollevata una multa di quasi 6.500 euro.

Sempre per la mancanza delle procedure di autocontrollo HACCP, un’attività commerciale è stata sanzionata su via Carlo Felice: al gestore del negozio è stata fatta una multa di 2mila euro.