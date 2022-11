Roma, spaccio in ”smart working” dai domiciliari: a casa con oltre 120 chili di droga

Roma. Non proprio un carico di poco conto: ben 126 chili di marijuana dentro casa, pronti per lo spaccio e la messa in vendita sulle strade capitoline. Di certo non si trattava di un fumatore occasionale. Nelle ultime ore, però, il suo traffico è stato inibito da un’operazione dei Carabinieri della Stazione Roma La Storta che hanno poi tratto in arresto il soggetto, un cittadino romano di 31 anni, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, con la concessione dii permessi in determinate ore della giornata. Ora, è gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le operazioni e l’arresto: trovato in casa con 126 chili di marijuana

I militari si erano recati a casa del soggetto, il quale, come anticipato, era già sottoposto alla misura cautelare per un controllo. Una volta dentro le sue mura domestiche, i carabinieri hanno avverti quell’inconfondibile odore pungente, tipico delle inflorescenze di marijuana. Per questo hanno deciso di approfondire la perlustrazione dell’abitazione. Così, dopo qualche controllo, i militari sono stati insospettiti dalla presenza di una porta chiusa a chiave, e dalla risposta evasiva sul motivo e su cosa ci fosse all’interno, l’hanno fatta aprire ed al suo interno hanno rinvenuto bidoni e sacchi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 126 chili.

Oltre 17.000 dosi di sostanza stupefacente

Ai militari l’uomo ha poi riferito che si trattava di marijuana legale, ma dall’analisi effettuata presso il laboratorio è emerso che vi era una parte di marijuana che aveva un THC superiore al limite consentito. Dalla droga rinvenuta si sarebbero potute ricavare oltre 17.000 dosi di sostanza stupefacente. Alla luce di ciò, il soggetto è stato arrestato e la droga e stata sequestrata. L’arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Roma. Si precisa, inoltre, che il soggetto non aveva inoltre alcuna autorizzazione o documentazione utile a poter vendere e commercializzare la “marijuana legale”.