Roma, spaventosa lite tra fidanzati: donna accoltella il compagno e gli spacca una bottiglia in testa

Hanno iniziato a litigare, come accade spesso in una coppia, ma in questo caso la lite è degenerata. E ieri sera a Roma, in via Magenta, la donna prima ha colpito il compagno alla testa con una bottiglia di veltro, poi lo ha accoltellato alla mano. Tutto per motivi di gelosia, tutto all’interno del negozio che gestiscono e tutto alla presenza di alcuni clienti rimasti sotto choc.

La lite violenta tra ‘innamorati’ in via Magenta: cosa è successo

Ad avere la peggio nella furiosa lite è stato l’uomo. I due, entrambi 39enni e somali, hanno iniziato a litigare sotto gli occhi dei clienti, poi la donna ha dato in escandescenze. Ha impugnato una bottiglia di vetro e ha colpito il compagno alla testa poi, dopo aver recuperato un coltello da banco, lo ha ferito a una mano, provocandogli un taglio a un dito.

L’intervento dei Carabinieri

I clienti hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, che sono intervenuti sul posto per mettere un freno a quella furia, per sedare la lite. Hanno identificato i presenti, poi l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove i medici gli hanno curato e saturato la ferita. Quella che la donna gli aveva provocato poco prima.