Roma, spaventoso incendio nella notte in un B&B: evacuate 80 persone

Roma. Spaventoso incendio questa notte all’interno di un B&B. L’incendio ha riguardo una struttura ricettiva di sei piani, se la sono vista brutta le persone presenti al suo interno che sono state prontamente evacuate.

Incendio in un B&B di via Marghera: i fatti

L’incendio si è sviluppato questa notte, poco dopo l’una, quando la Squadra Operativa ha inviato in via Marghera 13 diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno lambito un B&B ubicato in una palazzina di sei piani fuori terra. l’incendio è partito dal quinto piano ma è stato prontamente estinto dal personale intervenuto.

80 persone evacuate

Evacuate inoltre le 80 persone che vi alloggiavano e interdetti i piani quarto e quinto a causa di danni strutturali che il calore ha procurato ai solai. Fortunatamente nel rogo nessuna persona è rimasta coinvolta.

I soccorsi

Per domare le fiamme sul posto sono intervenuti 3 Aps , un’autoscala, un’autobotte ,CRRC , il carro autorespiratori, il carro crolli e il funzionario di servizio. Presenti anche le forze dell’ordine e 118 .