Roma, si spoglia nudo e molesta una bambina: straniero rischia il linciaggio

Si è spogliato nudo in pieno giorno davanti a una bambina e ha rischiato il linciaggio da parte di un gruppo di persone che hanno assistito alla scena. Urla, insulti razzisti, tentativi di picchiarlo. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la calma. È successo a Roma, in via Collatina, nel primissimo pomeriggio di ieri, 24 settembre, precisamente intorno alle 13.00.

I fatti

L’uomo, un soggetto straniero, con precedenti, si presenta davanti alla vetrina di una bar della zona e decide di denudarsi. Un atto scandaloso, aggravato dalla presenza di una minorenne dei paraggi, una bambina. L’uomo, tra le altre cose, è irregolare sul territorio nazionale e ha precedenti. La scena viene vista dai numerosi passanti, che intervengono a difesa della bambina.

L’uomo viene accerchiato dai presenti, che tentano il linciaggio. Ecco quanto racconta Giancarlo Castellio, testimone della vicenda, sul suo profilo Facebook. “Sotto casa mia ho assistito a un mezzo linciaggio di quelli che si leggono sui giornali. Sento strillare “Fermatelo! Fermatelo!”, m’avvicino e un gruppo di gente aveva bloccato un ragazzo nero”. Per Castellio, tra le persone che bloccano lo straniero ci sarebbero anche alcuni “agitati”, uno dei quali “gli grida “Negro di merda” e gli molla un cazzottone e il ragazzo nero va per terra. A terra, gli arriva qualche calcione anche da qualche avventore capitato lì per caso – prosegue Castellio – A me me sale er veleno, vado da uno dei merds e gli dico che non possono picchiare né insultare con frasi razziste la gente”. Questo fa: ‘Nun te mette in mezzo sennò se la pijamo co te'”.

Castellio spiega poi che gli viene raccontato quanto accaduto in precedenza proprio dalla mamma della bambina. E che i presenti sono furiosi perché “tanto tra due giorni questo sta fuori”. Nel frattempo arrivano i carabinieri. E, sempre secondo il racconto di Castellio, la donna avrebbe detto ai militari “hanno molestato mia figlia, è uno che ha un colore di merda: nero”. Ma, prima dell’arrivo dei carabinieri, all’uomo sarebbero stati dati alcuni calci.

L’arrivo dei carabinieri

Ma all’arrivo dei carabinieri la situazione si presenta relativamente tranquilla, per quanto possibile.

Le dichiarazioni ufficiali

L’intervento dei Carabinieri ha fatto in modo che il soggetto fosse scortato presso la caserma. Una volta lì, in attesa di convalida dell’arresto, i militari hanno iniziato a leggere sui giornali dei ”colleghi” di un pestaggio della folla nei suoi confronti. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno fatto le opportune verifiche, cercando tracce di colpi sul corpo del soggetto, ma non hanno riscontrato nulla. Nessun segno di violenza, nessuna traccia. Dunque, nessun pestaggio da parta della folla. Lo stesso soggetto si sarebbe rifiutato di accedere alle visite mediche ulteriori.

”Confusione” mediatica

Ad intuire la ”confusione” mediatica sull’argomento è lo stesso testimone del presunto pestaggio, G.C., che sulla sua pagina Facebook scrive così:

Un esempio del giornalismo per la mia esperienza personale di stamattina (il pestaggio razzista a cui ho assistito contro un ragazzo nero accusato di essersi tirato giù i pantaloni davanti a una minore): Si è denudato anzi no ha tentato di violentare, era una bambina anzi no una ragazza no era una minore (indefinito), si è tirato fuori il pisello anzi no l’ha esibito da fuori a una vetrina davanti a una bambina (o una ragazza o una minore generico) e poi avrebbe tentato un approccio sessuale (da dove, da dietro la vetrina?).

La verità è una cosa seria, e in quanto tale, è ardua, difficile, faticosa e, normalmente, non piace alla gente. E la realtà, poi, è sempre più complessa di quanto sembri.