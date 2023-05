Roma, spuntano le vipere in giardino: paura in un’abitazione a Cinquina

Roma. Il primo ad accorgersene è stato il cane: un abbaiare continuo ed incessante che ha ovviamente insospettito i proprietari dell’abitazione di Cinquina, nel III Municipio della Capitale. Dopo il richiamo dell’animale, continuo, allora ecco che hanno deciso di avvicinarsi. E una volta arrivati sul punto, ecco che hanno avvistato il rettile che stava strisciando nel giardino di casa loro.

Allarme serpenti a Cerveteri, numerosissime segnalazioni alle Guardie Zoofile: ”È il periodo in cui escono allo scoperto”

Scoperta una vipera nel giardino di una casa a Cinquina

Si trattava di una piccola vipera che si era nascosta all’interno di una cavità dell’albero, come riportato dalle testimonianze dei proprietari rilasciate al Messaggero. Ovviamente, inutile sottolineare lo spavento dei proprietari quando si sono trovati faccia a faccia con il serpente che se ne stava accucciato nei pressi della loro abitazione. Ovviamente, dopo aver allontanato il cane, hanno subito provveduto a chiamare le forze competenti. Si tratta di un periodo ottimale per la ”sveglia” dei serpenti: la primavera è entrata finalmente a regime, le temperature si alzano progressivamente, e anche le ore di sole si allungano, indispensabili per questi animali a sangue freddo. Chi ha un giardino in casa o chi si trova a vivere in prossimità di campagne e zone verdi, in questo periodo non è improbabile che possa avere incontri ravvicinati con vipere e serpenti in generale.

Allarme serpenti a Cerveteri

Proprio ieri, infatti, vi avevamo raccontato dell’allarme emanato dalle Guardie Ecozoofile di Cerveteri, che avvertivano sulla presenza di rettili proprio in questo periodo. Cerveteri, del resto, come confermano i residenti, è abituata al fenomeno, tuttavia, nonostante tutto, c’è il pericolo che ancora non si sappia bene come comportarsi davanti a tale fenomeno che proprio in questi giorni sta ritornando. A Roma, poi, dove i cittadini non sono così abituati a tale presenza, l’impreparazione è anche maggiore. Cosa fare allora? Di qualunque specie si tratti, la cosa più importante da fare una volta avvistato il serpente, è restare a distanza di sicurezza ma sempre mantenendo l’attenzione sugli spostamenti dell’animale fino all’arrivo delle guardie Ecozoofile, per dare un’immediata indicazione agli agenti del punto del giardino o della casa in cui è stata rilevata la sua presenza. Si tratta spesso di specie innocue per l’uomo, che non sono pericolose, ma che suscitano solamente spavento per la loro presenza. Fin troppo spesso, al contrario, il vero pericolo è rappresentato dall’uomo che, preso dal panico, potrebbe decidere di ucciderli.