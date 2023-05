Roma, Starbucks apre il primo punto vendita dentro la Stazione Termini

Dopo l’esordio nel Centro Storico di Roma davanti al Parlamento italiano, Starbucks ha aperto un nuovo store dentro la stazione Termini. All’interno della stazione ferroviaria, saranno ben due i locali che sorgeranno legati alla famosa catena di caffè statunitense. Il primo store, è stato aperto al pubblico all’interno della Terrazza dedicata al Food Lounge, andando a situarsi nei pressi della farmacia situata al primo piano.

Starbucks apre alla stazione Termini

Il caratteristico Coffee Bar dentro la stazione Termini, vedrà la visita di turisti e cittadini romani. I gestori dell’attività commerciale, hanno annunciato come lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 21. L’apertura è stata possibile tramite l’accordo che la multinazionale americana, già forte di investimenti a Roma, ha siglato negli scorsi mesi con Grandi Stazioni Retail. Il luogo sarà molto accogliente per i clienti, in uno spazio di 150 metri quadrati ornati di divanetti, tavoli e soprattutto prese elettriche per ricaricare gli smartphone, sempre ricercatissime dai pendolari che arrivano a Termini.

La comodità di un punto accogliente in stazione

Starbucks, nella sua idea imprenditoriale, non è solo un punto dove prendere un caffè veloce. Anzi, è tutt’altro. È un locale dove potersi rilassare, vedere con gli amici, fare delle riunioni o addirittura lavorare con il vostro pc, in un modello che ha reso iconica la catena di negozi americana famosa in tutto il mondo. L’altro punto vendita della catena, invece, sarà situato nella zona di “Grab&Go”.

Il secondo store di Termini dove aprirà?

Tale area, per chi se lo chiedesse, è quella commerciale situata nel piano interrato e che vede la presenza di molteplici attività commerciali per turisti, pendolari e cittadini. L’area, infatti, è pensata per permettere ai clienti di prendere un caffè tra un treno o la metro di Roma, potendo sorseggiare la propria bevanda calda nei classi bicchieri del noto marchio degli Stati Uniti.