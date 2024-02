Roma, struttura ricettiva “dimentica” di comunicare gli ospiti: licenza sospesa

Controlli a tappeto della polizia di Stato a zona Termini. Da settimane gli agenti stanno stringendo i controlli intorno alle strutture ricettive nei pressi dello snodo ferroviario, spesso ree di non registrare adeguatamente gli ospiti.

Una nuova sanzione è stata elevata poche ore fa a Roma in zona Termini ai danni del gestore di un’attività ricettiva. La polizia di Stato, durante dei controlli, ha notificato la decisione del Questore di Roma di sospendere per 5 giorni la licenza al titolare.

Sospesa un’attività ricettiva a Termini: omessa registrazione degli ospiti

Come già avvenuto in diverse occasioni e nella medesima zona, gli agenti del commissariato Viminale, a seguito di un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di via A. de Preti hanno accertato che per alcuni ospiti alloggiati presso la struttura il titolare non aveva provveduto ad effettuare la comunicazione delle persone sul portale “Web Alloggiati”. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà.

La polizia amministrativa, trovando riscontro nell’infrazione dell’articolo 100 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, ha perciò emesso il provvedimento e, come previsto dalla normativa, gli agenti hanno affisso all’ingresso delle strutture il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.

Blitz in strutture ricettive e bar a Termini: sospese le licenze di tre attività

La situazione è già nota alle forze dell’Ordine. A inizio febbraio, gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale di Roma Capitale, a seguito di un controllo amministrativo presso una struttura di via Marghera, accertarono per esempio che il proprietario non aveva provveduto a effettuare la comunicazione sul portale “Web Alloggiati” per gli ospiti presenti, venendo denunciato.

Stessa situazione in un’altra struttura ricettiva di via Farini. Anche lì i poliziotti hanno riscontrato la presenza di diversi ospiti per i quali il titolare non aveva provveduto a effettuare la prevista comunicazione sull’apposito portale. Per tal motivo, anche quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà.