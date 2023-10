Roma, “sua figlia ha provocato un grave incidente”: anziana consegna 8mila euro, ma è una truffa

In queste ore, i Carabinieri della Stazione Aventino a Roma hanno arrestato un ragazzo di 33 anni proveniente da Napoli. Il mandato di custodia cautelare è arrivato dal Gip del Tribunale di Roma, nella giornata del 13 ottobre scorso. Il soggetto era gravemente indiziato per reati di estorsione ai danni di un’anziana signora residente nella Capitale. Un fenomeno che, almeno nel territorio romano, sta prendendo sempre più piede.

La truffa ai danni dell’anziana residente a Roma

La vicenda, come raccontata dalla denuncia dell’anziana donna, è avvenuta a Novembre del 2022: la signora si sarebbe lamentata di essere rimasta vittima di un’estorsione. Aveva infatti consegnato 8 mila euro in gioielli e 10 mila euro in contanti a un uomo che si era presentato alla sua porta. Il truffatore si era presentato come un avvocato, che avvisava l’anziana di un incidente stradale occorso alla figlia della stessa donna.

La consegna dei soldi al truffatore

La donna, minacciata di conseguenze legali e maxi risarcimenti per l’incidente, spaventata ha deciso di consegnare tutti i suoi averi all’uomo sconosciuto. Resosi però conto della truffa subita, la donna ha subito denunciato la vicenda ai Carabinieri. Una situazione dove, i Carabinieri della Stazione Aventino di Roma, hanno aperto subito un’indagine con la Procura di Roma.

Le indagini condotte sul truffatore

I Carabinieri sono riusciti a raggiungere il truffatore attraverso le sue impronte digitali. Dopo un sopralluogo a casa dell’anziana 82enne, all’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto le tracce del finto avvocato. L’uomo, come presumibile, era già segnato all’interno del database delle forze dell’ordine, in quanto era già noto ai Carabinieri per le proprie truffe. Inoltre, la stessa donna nel momento del riconoscimento fotografico, ha riconosciuto la faccia del truffatore, facilitando non poco le indagini per rintracciarlo e consegnarlo alla giustizia. L’uomo è stato arrestato presso la propria abitazione di Napoli, trasferito poi al carcere di Poggioreale.