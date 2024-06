Roma, supera ubriaco e a tutto gas il posto di blocco: denunciato

Ha minacciato i militari per sottrarsi ai controlli.

Alle prime luci dell’alba era già ubriaco e fuori di sé, questi sono i motivi che hanno portato un 23enne a superare i controlli di una volante dei carabinieri a Centocelle, nella periferia Est di Roma. I militari però hanno insistito nel sottoporre il giovane a identificazione, a cui il ragazzo ha tentato in ogni modo di sfuggire fino al fermo definitivo.

Verso le 5.30 di questa mattina, sabato 1 giugno, un giovane romano 23enne si trovava a bordo della propria auto in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol a Centocelle, in via dei Faggi.

Alla vista dei carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, il 23enne ha effettuato una brusca manovra a velocità sostenuta, nel tentativo di cambiare direzione. Bloccato subito dopo dai militari, il giovane all’atto dell’identificazione ha tentato di sottrarsi al controllo minacciando e successivamente spintonando i militari prima di essere messo definitivamente in sicurezza.

Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri hanno poi rinvenuto nella tasca dei pantaloni e sequestrato un coltellino tipo svizzero con una lama di circa 6 centimetri e mezzo, motivo per cui il 23enne è stato denunciato. Inoltre sempre nel corso dei successivi accertamenti l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e anche per questo motivo è scattata la denuncia. Infine, il 23enne è stato portato in caserma e successivamente in Tribunale, per il rito direttissimo poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Telelaser Lazio, i controlli in vista del 2 giugno: niente Pontina ma riecco il GRA | Elenco postazioni autovelox

In preivisone delle festività del 2 giugno, diamo uno sguardo al calendario dei controlli che le forze dell’ordine effettueranno con la strumentazione mobile del telelaser. Il piano delle verifiche, com’è noto, è predisposto dalla polizia di Stato su tutto il territorio nazionale: a eseguire poi gli accertamenti sul “campo” sono gli agenti della Polstrada.

I controlli hanno l’obiettivo di contrastare tutti quei comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità, causa sempre più spesso di gravi incidenti stradali. In questa situazione, a dir poco allarmante, arrivano dunque i nuovi controlli con la speranza che raggiungano l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali. Ma dove e quando saranno?