Roma, sventati due furti in poche ore alla Stazione Termini

La Polizia Locale di Roma sventa due furti nella zona della Stazione Termini di Roma: interventi anche all’Esquilino.

Nuova operazione di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale, che nuovamente ieri ha effettuato un appostamento all’interno della Stazione Termini. Gli agenti hanno dedicato le loro attenzioni alle attività commerciali, con due casi che principalmente sono passati alle cronache: le attività presenti nella Galleria Commerciale sono state vittime di più furti in poche ore, con gli agenti che hanno dovuto garantire i malviventi alla giustizia.

Nuovi problemi di sicurezza alla Stazione Termini di Roma

Gli agenti si sono mossi principalmente tra l’interno della Stazione Termini e le strade limitrofi alla fermata ferroviaria, ovvero in quelle strade che in questi ultimi mesi hanno fatto notizia per gravi casi di violenza, spaccio di droga, furti, violenze sessuali e la presenza di baraccopoli a cielo aperto. Proprio in questo scenario di forte degrado, gli agenti sono dovuti intervenire per riportare la legalità.

L’azione della Polizia Locale nel quadrante della Stazione Termini

Gli agenti anzitutto sono intervenuti in aiuto di una turista straniera, che era stata derubata come uscita dalla Stazione Termini. La donna stava aspettando un autobus su via Giovanni Giolitti, quando in un momento di distrazione è stata scippata delle proprie valigie. La donna ha denunciato subito l’episodio alla Polizia Locale, che si è attivata per rintracciare il ladro e le borse sottratte alla turista. Grazie alla geolocalizzazione di un iPad dentro una borsa, gli agenti hanno trovato le valigie e lo scippatore a piazza Vittorio Emanuele: il ladro è risultato essere un kosovaro di 62 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati analoghi.

Nella Galleria Commerciale della Stazione Termini, gli agenti della Polizia Locale hanno sventato un furto in libreria. Un uomo, risultato un 30enne proveniente dall’Ucraina, stava cercando di rubare nove volumi all’interno dell’attività commerciale. Visti gli agenti, il soggetto ha provato a fuggire, con i vigili che però sono riusciti ugualmente a fermarlo.