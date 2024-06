Roma, tempestivo intervento dei Carabinieri salva la vita di un bimbo

Carabinieri salvano la vita a un bambino di Roma: aiutano il papà a raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

Storia a lieto fine a Roma, dove un bambino è stato salvato dall’intervento dei Carabinieri. La vicenda, avvenuta pochi mesi fa, aveva protagonista un papà disperato: l’uomo era stato trovato in macchina nella disperazione, mentre attraversava la strada che lo divideva dall’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” con il bambino privo di sensi sul sedile. In quel momento, i militari lo aiutarono a farsi strada nel traffico per salvare la vita al piccolo.

Carabinieri salvano la vita al bimbo di Roma

La storia è di Marzio, un bambino di 7 anni e residente nella zona dell’Alessandrino. Il bimbo fu vittima di un grave malore nella giornata del 30 dicembre scorso, con il papà che corse verso il Bambin Gesù con la speranza di salvargli la vita. Fu cruciale l’intervento dei Carabinieri, che vedendo la situazione intervennero tempestivamente per liberare il traffico davanti all’automobile e far raggiungere in tempi brevi la struttura ospedaliera.

Migliorano le condizioni del bambino

Nel mese di marzo, i genitori del bambino hanno chiamato i Carabinieri della Caserma Alessandrina per ringraziarli e aggiornarli sulle condizioni del minore. Dopo tre mesi di ricovero, la salute del piccolo era in netta ripresa: l’intervento dei militari fu decisivo per salvargli la vita quel giorno.

Un salvataggio che, a mesi di distanza, si è tradotto in una visita del piccolo presso la Caserma dei Carabinieri. Marzio si è presentato nella struttura accompagnato dalla propria sorellina e i genitori: ad attenderli i militari, che nell’occasione hanno fatto vedere ai bimbi il loro parco mezzi e hanno regalato dei gadget. Una giornata che non dimenticheranno mai, magari favorendo il sogno nel bimbo di diventare un carabinieri da adulto. Molto felici dell’iniziativa dei militari, inoltre, i genitori dei due bambini.