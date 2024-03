Roma, tenta di aggredire i Carabinieri col coltello: uomo fermato con il taser

Uomo tenta di aggredire i Carabinieri armato di coltello: l’episodio è avvenuto durante la notte nel quartiere della Garbatella.

Serata movimentata per i Carabinieri a Roma. Questa notte, durante un controllo nel quartiere della Garbatella, i militari sono stati aggrediti da uno sbandato sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, prima rifiutandosi di farsi riconoscere, ha deciso di aggredire le forze dell’ordine brandendo un coltello. Solo la preparazione dei militari interventi, ha permesso di neutralizzare il soggetto con il taser.

L’uomo sospetto trovato nel cuore di Roma Sud

I Carabinieri stavano effettuando un controllo sulla Circonvallazione Ostiense, quando intorno alle 3 di notte si sono imbattuti in un soggetto altamente sospetto. L’uomo era impegnato a guardare dentro i vetri delle automobili, forse aspettando il momento giusto per infrangere un finestrino e mettere in piedi un furto. I militari, accortisi della potenziale intenzione, hanno deciso di effettuare un’identificazione del soggetto.

L’aggressione alle forze dell’ordine alla Garbatella

L’uomo fin dal primo secondo si è rifiutato di essere riconosciuto. Nel tentativo di smarcarsi dai Carabinieri, il soggetto avrebbe cominciato a correre per le vie nella zona di circonvallazione Ostiense. Una mossa che ha costretto gli agenti a intensificare l’operazione di riconoscimento, chiedendo l’apporto di una seconda gazzella nel quadrante della Garbatella.

Dalla seconda macchina dei militari, l’uomo è stato bloccato. Vedendosi braccato dai Carabinieri, il soggetto ha estratto un coltello dalle tasche e ha cercato di aggredire gli agenti presenti sul posto. I soldati, con grande preparazione, hanno prima disarmato il malintenzionato e lo hanno contenuto affinché non creasse ulteriori problemi di sicurezza.

L’utilizzo del taser a Roma

Per fermare la furia del soggetto, probabilmente sotto l’effetto di droga e alcol, i militari hanno dovuto utilizzare la pistola taser per immobilizzarlo e neutralizzare ogni tipo di politico. Effettuato il riconoscimento, con l’uomo risultato essere un romano di 38 anni, il soggetto è stato portato in ospedale. Nelle sue tasche, dopo perquisizione, è stato rinvenuto un secondo coltello.