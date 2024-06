Roma, tentano di derubare un’anziana in casa: scoperte via telecamera

Il figlio della donna ha capito che cosa stesse succedendo grazie ai sistemi di sorveglianza.

Sono riuscite con una scusa a entrare in casa di un’ultraottantenne che in quel momento era sola nell’appartamento al Tuscolano, nel quadrante Sud-est di Roma. Le due donne, di 47 e 57 anni, erano però ignare che il figlio stava guardando “la scena” da una telecamera installata per controllare la mamma in sua assenza. Così il figlio dell’anziana signora ha potuto salvarla dal furto imminente e avvisare le forze dell’ordine a distanza.

Si introducono in casa di una signora ma vengono scoperte dal figlio: arrestate

Quando l’uomo ha visto delle persone estranee in compagnia della madre ha subito pensato a un furto ed è corso da lei chiedendo simultaneamente aiuto al Numero Unico d’Emergenza del 112.

La tempestiva segnalazione ha permesso agli agenti della Sezione volanti di bloccare le 2 donne mentre stavano per lasciare il palazzo e darsi alla fuga. I poliziotti hanno trovato la casa della vittima completamente a soqquadro dopo che le due ladre avevano tentato il colpo: gli agenti hanno rivenuto infatti tutti i cassetti aperti, così come la borsa dell’anziana dalla quale mancavano alcune centinaia di euro.

Il riconoscimento delle vittime, oltre all’aver trovato durante le perquisizioni i soldi mancanti, hanno indotto i poliziotti ad arrestare la 37enne e la 57enne perché gravemente indiziate del reato di furto aggravato in concorso tra loro. La Procura di Roma ha poi chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla polizia di Stato.