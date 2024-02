Roma, tentato furto di Smart a Colle degli Abeti: ladri bloccati dai residenti

Nuovo episodio di Smart smontate a Roma Est: cittadini scoprono ladri che smontano i pneumatici alle macchine in sosta a Colle degli Abeti.

Auto smontate nel quadrante di Colle degli Abeti. Il problema, che avevamo già in passato trattato sulle pagine di questo giornale, torna a ripresentarsi con un episodio legato ai giorni scorsi. Questa volta nella vicenda di un tentato furto ai danni di Smart parcheggiate nel quartiere, dove un gruppo di tre ladri ha cercato di smontare pneumatici e cerchioni alle autovetture.

Tentano di smontare le Smart a Colle degli Abeti

L’episodio si è ripresentato nel parcheggio di via Don Tonino Bello, lì dove già a ottobre scorso provarono a smontare delle automobili della stesso marchio automobilistico. I ladri hanno agito in pieno giorno, non notando di essere osservati da un residente che aveva il balcone con vista proprio sul parcheggio. I malintenzionati, un uomo e due donne, erano impegnati a smontare dei pneumatici delle Smart in sosta e metterli nel portabagagli di una loro macchina.

L’intervento dei residenti di via Don Tonino Bello

Il residente, vedendo la scena, ha allarmato prima i vicini di casa e successivamente è sceso con altri residenti nella piazza dove si stava svolgendo la razzia ai danni delle auto in sosta. Vedendo l’arrivo dei residenti imbestialiti, le due donne si sono date alla fuga nelle vie limitrofi di via Don Tonino Bello, mentre l’uomo è stato bloccato mentre provava a ripartire in macchina con i pneumatici rubati.

L’arrivo delle forze dell’ordine sul posto

I residenti, fermato il ladro in fuga, hanno chiamato il 112, con le forze dell’ordine che hanno permesso la restituzione delle gomme rubate alle diverse aree in sosta nel quadrante. Sempre i cittadini di via Don Tonino Bello si sono resi molto utili alle indagini degli agenti, indicando inoltre la posizione dove le due donne si erano nascoste per scappare: precisamente in un anfratto di una strada limitrofe a quella dove avevano smontato le macchine.

Il ritrovamento della Smart smontata al Centro Commerciale di Roma Est

Nonostante la vicenda di via Don Tonino Bello, stanotte nuovamente sono tornati a smontare le macchine in questo quadrante della Città Eterna. Nei pressi del Centro Commerciale di Roma Est, questa mattina è stata rinvenuta una Smart smontata, probabilmente rubata. Come nei precedenti casi, vedeva la sottrazione di pneumatici e cerchioni.