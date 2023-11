Roma Termini, operazione contro i furti dei Carabinieri nella stazione ferroviaria

I Carabinieri della compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli nella zona della stazione Roma Termini, teatro negli ultimi anni di una crescente serie di furti ai danni di turisti, residenti e attività commerciali. In un servizio di controllo straordinario effettuato dai militari dell’Arma, le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone e denunciato altri soggetti per vari reati.

Roma Termini: operazione di contrasto ai furti nella zona della stazione

In tre distinti episodi nella zona della stazione ferroviaria, gli addetti alla sicurezza di uno store all’interno della galleria del Forum Termini hanno fermato e arrestato due cittadini stranieri e un cittadino italiano, tutti sorpresi dopo aver rubato merce del valore complessivo di 640 euro. L’episodio, peraltro, non era la prima volta che si svolgeva all’interno di quel negozio.

Nuovo tentato furto all’interno della stazione di Roma Termini

Un 44enne peruviano, risultato senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto in un negozio, mentre due cittadini romeni, di 40 e 54 anni, sono stati trovati in possesso di un iPhone risultato rubato a un turista nella zona dell’Esquilino. Inoltre, tre cittadini italiani sono stati denunciati per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Roma per aver creato disordini.

Contrasto allo spaccio di droga nel quadrante Esquilino-San Lorenzo

Durante le attività di controllo dei Carabinieri, i militari hanno anche sanzionato amministrativamente una 20enne italiana trovata in possesso di 2 grammi di hashish. Inoltre, altre 5 persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area, accompagnato da una sanzione di 100 euro.

Operazione sicurezza dei Carabinieri nel quadrante Termini

Questi interventi mirati dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare l’escalation dei reati nella zona, mentre la comunità e i commercianti della stazione Termini sperano in una maggiore sicurezza e protezione per i loro beni.