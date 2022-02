Roma, terribile scontro tra un autocarro e due auto: due feriti gravi, strada chiusa da ore (FOTO E VIDEO)

Ancora un incidente a Roma e ancora traffico paralizzato. Sì, perché sono trascorse diverse ore dal violento impatto, che è avvenuto all’alba di questa mattina, ma la strada interessata, Via di Casal Bianco all’ altezza di Via Forno Casale, è ancora chiusa. E le ripercussioni sono anche su via di Marco Simone e via Tiburtina.

[AGG] ⛔ CHIUSA Via di Casal Bianco altezza Via Forno Casale > centro#Luceverde #Laziohttps://t.co/JskFWYPOCA — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 22, 2022

Brutto incidente a Roma

A scontrarsi alle 5 di questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, un autocarro e due auto, una Lancia Y e una Kia. Una delle vetture, subito dopo l’impatto, è finita capovolta in una cunetta. Due le persone rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, al Policlinico Umberto I e all’Ospedale Sandro Pertini.

Il traffico, nonostante siano passate ore, è in tilt: Via di Casal Bianco, tra Via di Marco Simone e Via Forno Casale, è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano e Tiburtino, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Attualmente, fanno sapere i caschi bianchi, è in corso la pulizia della strada, con la rimozione dei detriti e dei mezzi coinvolti nello scontro.

(Video e Foto di Matteo N. Gruppo Sei di Guidonia Se)