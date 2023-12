Roma, terrore a Porta Pia: 90enne minacciata col coltello alla gola. Derubata di 30 mila euro e i gioielli

Terrore a Porta Pia, Roma: donna di novant’anni minacciata col coltello alla gola da ladri di etnia rom e derubata.

Tanta paura a Roma, dove nel pomeriggio dell’8 dicembre si è svolta una drammatica rapina nel quartiere di Porta Pia. Colpita l’abitazione di un’anziana signora di novant’anni, che improvvisamente si è trovata davanti un gruppo di ladri nel proprio appartamento. I ragazzi, con eccelse doti acrobatiche, si sarebbero intrufolati nell’abitazione arrampicandosi su balconi e grondaie, prima di approdare nell’abitazione dell’anziana.

La violenta rapina nel quartiere di Porta Pia a Roma

Armati di coltello, come hanno visto l’anziana signora sola in casa, l’hanno di fatto presa in ostaggio puntandogli un coltello affilato al collo. Con questa brutalità, la donna è stata costretta a cedere i propri averi ai ladri, aprendo la cassaforte della sua dimora e consegnandogli 30 mila euro in contanti e tutti i suoi preziosi gioielli. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì, quando la banda di ladruncoli ha fatto irruzione nell’appartamento situato a via Corvisieri.

Chi sono i ladri entrati nell’appartamento di Porta Pia?

La donna, pur sotto shock per la violenta rapina subita, è stata capace di raccontare il drammatico episodio agli agenti della Polizia di Stato, cui ha denunciato la vicenda. Secondo la sua testimonianza, ad aggredirla sarebbe stata un gruppo di ladri di etnia rom, che sarebbero riusciti a entrare nel suo appartamento dalla finestra presente nella camera da letto. Qui, dopo avergli puntato un coltello affilato alla gola, per mezz’ora avrebbero tenuto in ostaggio la signora, alla ricerca di oggetti preziosi all’interno della casa.

I soccorsi alla signora vittima di rapina a Roma

La signora, impotente davanti alla minaccia che qualcuno “potesse tagliarle la gola”, ha assistito alla sottrazione di tutti i suoi beni. Come sono usciti dall’abitazione i delinquenti, la donna ha subito chiamato il numero di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza coi paramedici del 118, che hanno trovato la donna in stato di shock.