Roma, terrore alla trattoria “Ai Due Ponti”: ladri armati immobilizzano il titolare sul divano e rubano Rolex e soldi

Momenti di terrore per la coppia di titolari della trattoria “Ai Due Ponti”, il noto ristorante della zona nord di Roma, in via Flaminia al civico 858. Ieri sera, alle 22:50, due sconosciuti dopo aver rotto una vetrata, sono entrati nell’appartamento sovrastante il locale, dove in quel momento si trovava P.B., 72enne proprietario del ristorante.

L’uomo, dopo la giornata di lavoro, era salito per riposarsi e stava sul divano a guardare la tv. Distratto dal volume del televisione, non si è reso conto dell’arrivo dei malviventi, che l’hanno colto di sorpresa.

Ladri armati immobilizzano la vittima e la derubano

Il 72enne si è trovato i due ladri armati di fronte all’improvviso: non ha fatto in tempo a reagire che gli hanno puntato la pistola addosso. Uno dei due si è buttato sopra l’uomo e l’ha immobilizzato sul divano dandogli un colpo sul viso, mentre l’altro ha iniziato a frugare in tutto l’appartamento in cerca di denaro e gioielli. Al 72enne è stato tolto un Rolex di gran valore.

Ma il trambusto fatto dai ladri è stato sentito dal piano di sotto, dove c’era la moglie che stava servendo ai tavoli. Pensando che il marito avesse avuto un malore, è corsa in casa, trovandosi faccia a faccia con i due malviventi, uno dei quali puntava ancora la pistola in faccia al marito. La donna, seppure in preda allo choc, ha iniziato a urlare e a fuggire, chiedendo aiuto mentre tornava verso il ristorante. I clienti, spaventati dall’accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, mentre una donna incinta ha accusato un lieve malore per lo spavento.

La fuga dei banditi

Ma mentre la donna scendeva, i malviventi – che nel frattempo erano riusciti ad afferrare anche 500 euro in contanti – sono scappati dall’appartamento scendendo da una grondaia, per poi fuggire a bordo di un’auto, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Flaminio, che hanno avviato le indagini a tutto campo per poter rintracciare i rapinatori. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo colpito da uno dei banditi.