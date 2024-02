Roma, terzetto di adolescenti accerchia e pesta due autisti Atac

Due autisti Atac sono stati brutalmente malmenati da degli adolescenti in pieno centro a Roma, mentre si trovavano al capolinea della fermata di piazza Venezia.

Sabato sera all’insegna della violenza ingiustificata, quella patita da due autisti Atac in pieno centro a Roma. Un gruppo di ragazzi hanno aggredito i conducenti mentre si trovavano al capolinea dei mezzi pubblici a piazza Venezia, a pochi metri dall’Altare della patria. Non sono chiare le motivazioni che avrebbero spinto gli adolescenti ad accanirsi contro gli autisti, malmenati inspiegabilmente e finiti il sabato notte in pronto soccorso.

Aggrediti due autisti Atac a piazza Venezia: pestati da un gruppo di adolescenti

Accanimento gratuito, momento di scelleratezza giovanile o una delle tante challenge tra adolescenti, non sono ancora chiare le ragioni che avrebbero portato tre ragazzi a pestare due autisti Atac, rispettivamente di 61 e 53 anni. I conducenti si trovavano sabato notte, intorno alle 2.30, al capolinea della fermata di piazza Venezia quando tre giovani si sarebbero scagliati contro di loro con una scusa. Non cercavano soldi, non conoscevano i dipendenti che hanno sottoposto a violenza gratuita eppure li hanno puntati con ferocia, tanto da mandarli al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli e del Santo Spirito in codice giallo.

Dipendenti Atac vittime di aggressioni continue: nel 2023 furono assalite 67 persone

I tre si sono dileguati prima ancora che la polizia sopraggiungesse, gli agenti infatti sono ancora sulle loro tracce. L’Atac, intanto, ha fatto sapere che l’episodio gravissimo si inserisce in un quadro di aggressioni di cui sono spesso vittime i dipendenti della municipalizzata: solo nel 2023 sono stati picchiati 67 persone, 55 impiegati sulla rete di superficie e altri 12 in servizio sulla rete metroferro.

Una situazione che va avanti da anni e che secondo l’azienda merita di essere affrontata con precauzioni. Sempre più spesso autisti e personale Atac sono vittime di borseggiatrici, ubriachi, vandali e malviventi, presi di mira mentre sono in turno o alla guida, spesso soprattutto da baby gang e da minorenni esagitati. Un numero che non accenna a diminuire: nel 2022 si contarono 55 aggressioni e 12 sul metroferro, nel 2021 addirittura 69.