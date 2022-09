Roma, Tevere in piena: automobilisti intrappolati in auto sulla banchina del fiume

Momenti di paura questa notte a Roma, dove quattro auto sono rimaste bloccate sulla banchina in in prossimità dell’argine del Tevere, nei pressi del Lungotevere Arnaldo da Brescia, all’altezza del civico 11. A bordo delle auto c’erano conducenti e passeggeri che non potevano scendere dalle loro vetture.

Il fiume in piena aveva bloccato le macchine, impedendo loro di scendere. Sul poso sono arrivati, intorno alle ore 00:50, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, con la squadra 1/A di via Genova, con in supporto il personale del fluviale, i sommozzatori e personale della squadra 12/C. Tutte le persone sono state riportate in salvo. Le auto sono state recuperate e messe in sicurezza dai vigili del fuoco.