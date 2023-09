Roma, tiktoker aggredita sul bus: “Il conducente mi ha detto non ne voglio sapere nulla”

Ancora violenza sui mezzi pubblici di Roma, questo volta con vittima una giovane tiktoker. È l’episodio avvenuto qualche sera fa a Mihaela Marian, che su un autobus notturno è stata minacciata con un coltello da due ragazzi. Tutto questo nonostante si trovasse seduta nei pressi dello spazio dell’autista, che vedendo l’aggressione alla donna ha detto esplicitamente: “Io di tutto ciò non ne voglio sapere nulla”.

Mezzi pubblici pericolosi a Roma, la storia di Mihaela Marian

Straziante il racconto della Marian, che spiega la sua esperienza sul notturno della linea 409 dell’ATAC. La giovane, ripresa da La Repubblica, racconta: “È sera, stacco da lavoro alle 10. Decido di vedere una mia amica in centro a Roma, dopodiché torno a casa con il notturno attorno a mezzanotte, l’una massimo. Salgo e mi metto molto vicino all’autista. Appena si chiudono le porti, due ragazzi si avvicinano a me e uno dei due mi si appiccica il più possibile e mi punta contro un coltellino”.

L’aggressione sull’autobus a Roma

I due aggressori si erano avvicinati alla Marian, puntandole il coltello addosso e chiudendole il passaggio per provare a fuggire. La ragazza, impaurita dalla scena e impensierita dalla possibilità di essere aggredita o subire altra grave violenza, ha deciso di battere sul vetro dell’autista per chiedere aiuto. Non si sarebbe mai aspettata come, il dipendente ATAC, davanti quelle scene potesse voltare la testa dall’altra parte. Tutto ciò arrivando addirittura a dire: “Cara, io di tutto ciò non ne voglio sapere nulla”.

Il salvataggio della ragazza a bordo dell’autobus

Secondo il racconto della ragazza, riportato anche su TikTok, lei è stata salvata da altri due passeggeri del bus notturno, probabilmente due operatori ecologici che tornavano a casa dal lavoro. Sono loro che hanno allontanato quei giovani armati e soprattutto hanno chiamato i Carabinieri, che subito si sono precipitati sul posto per portare soccorso alla giovane donna.