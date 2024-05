Roma, tragedia sulla via del Mare: pedone travolto e ucciso

Tragedia nelle prime ore di stamattina, mercoledì 8 maggio, sulla via del Mare. Un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone, il cui conducente s’è fermato per prestare soccorso. L’investimento s’è verificato al semaforo di Tor di Valle intorno alle 6 di stamattina.

L’investimento e la corsa dei soccorritori

Il furgoncino, un Volskwagen Transporter percorreva la strada in direzione Osia quando ha travolto il pedone. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale insieme ai sanitari del 118. Questi ultimi hanno cercato disperatamente, ma invano di salvare la vita dell’uomo. Purtroppo, alla fine si sono dovuti rassegnare a constatarne il decesso.

La ricostruzione della dinamica

Ancora non si conoscono le generalità della persona morta. Sono gli agenti della Polizia locale a indagare per stabilire l’identità della vittima e anche a ricostruire i fatti per accertare quale sia stata la dinamica dell’incidente mortale.

Traffico in tilt

Il traffico è andato completamente in tilt e il tam tam tra gli automobilisti è stato immediato sui social per segnalare l’accaduto. Gli automobilisti che si sono trovati sul posto poco dopo i fatti, sono rimasti imbottigliati per diverso tempo, fino a quando il transito non è stato deviato in via dell’Ippodromo.