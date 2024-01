Roma, trapana il finestrino di un’auto e ruba 5 zaini: arrestato

Ruba zaini in pieno giorno da un’autovettura parcheggiata usando un trapano. Arrestato dalla polizia di Roma Capitale. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.



Usa un trapano per infrangere il finestrino di un’autovettura parcheggiata

E’ scattato l’arresto per furto aggravato nei confronti di un uomo, di nazionalità straniera, che aveva appena sottratto cinque zaini da un’auto in sosta in prossimità dell’ufficio anagrafico centrale di Via Petroselli, a Roma, dopo aver infranto un finestrino con la punta di un trapano.

Sorpreso da una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della polizia di Roma Capitale, l’uomo ha tentato la fuga, ma, inseguito dagli agenti, è stato prontamente bloccato e accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista spagnolo, che si è congratulato con le pattuglie per l’operato svolto.

Il precedente. Roma. Un anello con la punta di trapano per aprire e derubare le auto: 2 ladri in manette, si cerca il complice

Continuano i furti sulle autovetture, soprattutto nelle zone del centro della Capitale. Proprio per questo motivo, i controlli della Polizia di Stato si sono intensificati nel centro storico per arginarne il fenomeno. In particolar modo, nel corso della pomeriggio di ieri gli uomini del Commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno intensificato specifici servizi mirati al contrasto di reati predatori.

Il furto a Circo Massimo

Gli investigatori, nel transitare lungo via del Circo Massimo, hanno notato tre uomini che, con fare sospetto, si aggiravano tra le autovetture in sosta. I poliziotti, insospettiti dal loro atteggiamento, sono rimasti a debita distanza per osservare bene l’operato dei tre. In particolare, è stato notato uno dei tre che, utilizzando un anello sul quale aveva fissato in modo artigianale una punta di un trapano, stava infrangendo il deflettore posteriore sinistro di una Mercedes parcheggiata, per poi rimanere fermo in prossimità della stessa per coprire il suo complice che, nel frattempo, si era intrufolato nell’abitacolo per asportare una borsa poggiata sul sedile.