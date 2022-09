Roma, traslocano dopo la morte della mamma e i gatti spariscono: l’appello per ritrovarli

La madre che muore, un dolore grande da sopportare. E i due gattini, che le ricordavano lei, che spariscono nel nulla. Al dramma si aggiunge altra disperazione, con l’appello di Federica, che si è rivolta alla nostra redazione per mettere in moto la macchina della solidarietà e rintracciare, il prima possibile, i due mici, Siro e Nina.

Scomparsi due gattini nel Municipio VII

Come ci ha raccontato Federica, durante i lavori di sgombero, proprio nella casa della mamma che pochi mesi fa è morta, i due mici sono fuggiti via. Gli operai, forse, hanno perso di vista i gattini, hanno lasciato la porta aperta e gli animali sono scappati. Da quel giorno, dal 24 agosto scorso, i suoi amici a quattro zampe non sono più rientrati.

“Per me Siro e Nina hanno un valore affettivo, erano di mia madre che ora non c’è più, l’ho persa pochi mesi fa” – dice Federica. Che spera solo di ritrovare il prima possibile i gattini, sani e salvi. “Sono gatti diffidenti e spaventati”

Come aiutare

Sirio ha 13 anni, è grigio e bianco e ha solo un occhio. Nina, invece, ha 15 anni e il pelo lungo arancione. I due gatti sono spariti da via Pietro Marchisio, Cinecittà Est, nel VII Municipio di Roma.

“Io non abito lì – ci spiega Federica – faccio fatica da sola nelle ricerche, tra volantinaggio e operazioni necessario al ritrovamento. Ho bisogno di ricevere segnalazioni di avvistamento“. Federica ha poche disponibilità economiche, ma per ritrovare i gatti della mamma è disponibile anche ad offrire una ricompensa. Per lei quei mici sono importantissimi, la fanno sentire vicina alla madre, che è morta pochi mesi fa.

Chiunque abbia informazioni o veda i due mici può contattare Federica al 340 55 00371. I gatti sono spaventati, non bisogna rincorrerli. Con la speranza che possano tornare presto a casa.