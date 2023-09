Roma, trovati morti in casa: è mistero sulla morte di due uomini

Un alone di mistero avvolge Roma. Due signori anziani di 76 anni sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento in via Licino Murena, non molto distante dalla stazione della metropolitana Numidio Quadrato, nel quartiere Tuscolano. Dalle prime informazioni, sarebbe stata la vicina di casa ad allertare le forze dell’ordine, spinta dal forte odore proveniente dalla casa. Gli agenti sono intervenuti sul posto e, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento e a fare la macabra scoperta.

Roma, il mistero dei due uomini trovati morti in casa

Due signori anziani di 76 anni sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento a Roma. I due erano deceduti da alcuni giorni. Stando ai primi accertamenti, sembra che la morte risalga ad almeno una settimana fa. E’ stata disposta l’autopsia sui corpi, per cercare di stabilire – oltre alla data del decesso – ulteriori elementi utili a chi sta indagando sulla morte.

La Procura apre un fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei due signori nel quartiere Tuscolano. Sono moltissimi ancora gli interrogativi che necessitano una risposta. Per quale motivo i due sono morti a poca distanza l’uno dall’altro? Per quale motivo, a distanza di giorni, nessun parente si è preoccupato dei due? Gli inquirenti, al momento, stanno ascoltando i vicini di casa per raccogliere qualsiasi testimonianza che possa aiutarli nelle indagini.

E proprio dai vicini di casa emergono i primi elementi. Sembra che i due anziani uscissero poco di casa e che soltanto uno dei due si mostrasse socievole e disponibile verso gli altri inquilini dello stabile. Sembra anche che i due vivessero chiusi in casa, con le tapparelle abbassate. Non si esclude alcune ipotesi sul loro decesso, a cominciare da un malore improvviso all’ipotesi – terribile – di un omicidio o di un suicidio. Sarà l’autopsia a dare ulteriori elementi. Nel frattempo, regna un alone di mistero.