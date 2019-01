Roma, trovato cadavere lungo il Tevere

Ennesimo decesso di un senza tetto nelle strade della Capitale. Questa volta il cadavere è stato rinvenuto sulle sponde del Tevere all’altezza di Lungotevere di Pietra Papa nei pressi della pista ciclabile da un passante alle ore 12.30 ed immediatamente sono intervenuti i Carabinieri.

“Si dovranno attendere gli accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica del decesso; sta di fatto che nella Capitale in quest’ultimo periodo, con le temperature più rigide, stanno aumentando le morti fra i senza fissa dimora”.

E’ quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Vanda Soriente, rispettivamente Presidente Nazionale e Responsabile per il Lazio del Movimento Ecoitaliasolidale che hanno immediatamente raggiunto il luogo in cui vi è stato il ritrovamento.

Dopo il polacco di 50 anni trovato morto in questi giorni in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Ardeatino, dopo l’episodio di Viale dello Scalo San Lorenzo dove è deceduto a fine novembre un altro senza tetto, del clochard polacco di 62 anni, morto probabilmente per una ipotermia nei primi giorni di dicembre in piazza della Rovere, in zona San Pietro e del clochard-intellettuale, Davide deceduto in strada proprio a Marconi il 30 dicembre scorso, si aggiunge quest’oggi il decesso di un altro senza fissa dimora.

“Ribadiamo come nella Capitale vi sia una “città” invisibile composta da circa 10.000 senza tetto e che vi è la necessità di un maggior controllo, di strutture adatte soprattutto in questo momento di freddo intenso che possano garantire non solamente un tetto per difendersi dalle intemperie, ma anche una assistenza a livello alimentare, sanitario e psicologico. Una grande Capitale –c oncludono Benvenuti e Soriente – non può lasciare abbandonati essere umani, lasciando che l’elenco di chi muore in strada si possa tristemente allungare”.