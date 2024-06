Roma, trovato corpo senza vita in un garage: morto uomo 33enne

Trovato un cadavere all’interno di un garage a Roma: il macabro ritrovamento sarebbe avvenuto nel quartiere di Talenti.

Macabro rinvenimento questa mattina a Roma. Un uomo di 33 anni è stato travato senza vita in un garage della Capitale. All’interno del locale è stato rinvenuto da alcuni amici, che subito hanno chiamato i soccorsi per cercare di salvargli la vita. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo il 33enne era già spirato. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Polizia di Stato, che si sono presentati velocemente sul luogo del ritrovamento.

Trovato un uomo senza vita in un garage di Roma

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dagli amici durante questa mattina. La persona si trovava all’interno di un garage nella zona di piazza Giuseppe Primoli, nel quartiere di Talenti: lo spazio era utilizzato dalla vittima come luogo dove suonare con gli amici, avendo formato con loro una band musicale di livello amatoriale. Forse prima di una prova in programma per stamattina, un amico della vittima ha fatto il macabro ritrovamento all’interno dello spazio.

Le indagini sul ritrovamento del cadavere

Sul luogo del ritrovamento si sono presentati gli agenti della Polizia di Stato. Esaminata la salma dell’uomo, si esclude la pista dell’omicidio: addosso al corpo non sono presenti segni di violenza. Tutto farebbe presumere a un malore improvviso dell’uomo, che probabilmente in vita svolgeva l’attività di musicista. Nelle prossime ore dovrebbe essere programmata l’autopsia della salma, che stabilirà le reali cause del decesso nella persona: la situazione farebbe ipotizzare verso un improvviso arresto cardiaco della vittima, che nel garage sarebbe stato impossibilitato a chiedere aiuto ad altre persone per essere soccorso e magari provare a salvarsi la vita. Maggiori dettagli sul decesso potrebbero già arrivare nei prossimi giorni, quando sarà stabilito se l’uomo soffrisse di particolari patologie mediche e se queste hanno conseguito alla tragica dinamica.