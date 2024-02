Roma, trovato religioso morto a Tor Sapienza: corpo in una cabina per fototessere

Rinvenuto il cadavere di un religioso ortodosso nella città di Roma: il corpo trovato in una cabina per fototessere a Tor Sapienza.

Duro risveglio nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, dove nelle prime ore di questa mattina è stato rinvenuto un corpo senza vita. Il cadavere, presente all’interno di una cabina per fototessere, è risultato appartenere a un prete. Sul posto stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la storia attorno a questo decesso. Per ora, sulla vicenda dell’uomo non si esclude nessuna pista.

Trovato un prete morto a Roma Est: la vicenda

L’episodio è stato segnalato da un residente della zona, che ha notato come dentro una cabina per fototessere ci fosse una persona che non usciva dopo diversi minuti di attesa. Andando a vedere dietro la tendina, per aiutare l’utente, si è accorto come all’interno della cabina vi fosse il corpo di un religioso senza vita. L’uomo, molto probabilmente, era morto all’interno di quello spazio in maniera improvvisa, mentre era impegnato a farsi una fototessera.

Di chi è il corpo rinvenuto nella cabina per fototessere

Secondo le prime indagini condotte dai Carabinieri intervenuti sul posto, il corpo senza vita appartiene a un religioso di 66 anni. L’uomo era conosciuto nella zona, essendo un riferimento per la comunità di fede ortodossa. Sulla scena della tragedia, il corpo non presentava nessun segno di colluttazione o violenza. Un dato che ipotizzerebbe una morte naturale per l’uomo, escludendo tutte le piste che portano a un’aggressione fatale per ucciderlo.

Le prime ipotesi delle forze dell’ordine

Mancando tracce di violenza sul corpo dell’uomo, prende sempre più piede la pista del malore. L’uomo potrebbe essersi sentito male all’interno della cabina per le fototessere, non riuscendo però a chiedere aiuto per essere soccorso. Solo una ulteriore perizia del medico legale potrebbe delineare quale tipo di malore ha toccato l’uomo, fino a portarlo al decesso. Intanto, il corpo del religioso è stato restituito in queste ore alla propria confraternita.