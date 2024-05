Roma: trovato scheletro umano in un cantiere

Macabra scoperta nel corso dei lavori in piazza Pia a Roma. Gli operai nel corso delle attività si sono trovati di fronte a resti umani. Un rinvenimento fatto a pochi metri di profondità dalla sede stradale, come riporta La Repubblica, che ha costretto a sospendere le attività.

Nel corso degli scavi gli operai hanno trovato resti umani

Stavano procedendo agli scavi per realizzare il nuovo sottopasso, una delle tante opere in programma in vista del Giubileo, quando nella piazza davanti via della Conciliazione hanno fatto la scoperta: uno scheletro umano. Un ritrovamento che non solo ha costretto a fermare i lavori, per quanto ora è stato chiesto l’intervento della Soprintendenza Archeologica.

L’intervento di riqualificazione previsto in piazza Pia

Si tratta di un cantiere per il quale sono stati stanziati 70 milioni di euro e finalizzato alla riqualificazione e alla pedonalizzazione della piazza. Un’opera che ha come fine ultimo quello di unire l’area di castel Sant’Angelo a via della Conciliazione e quindi alla Basilica di San Pietro. Un intervento che ha una duplice finalità, quella di rendere fruibile la piazza in sicurezza, ma anche garantire la normale circolazione stradale grazie a un sottopassaggio pedonale di collegamento con quello di Lungotevere Sassia.