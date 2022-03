Roma, tutta la notte in fila per il nuovo Swatch: store svaligiati e orologi rivenduti a 7 volte il loro valore

Tutti in fila per accaparrarsi i nuovi orologi della Swatch. E c’è chi li vende a prezzi esorbitanti, addirittura 7 volte maggiori rispetto al loro valore. A Roma si sono viste, a partire da ieri sera, scene incedibili davanti allo store di via del Corso. Decine e decine di ragazzi in fila tutta la notte, in attesa dell’apertura del negozio. Tutti accalcati per poter acquistare i nuovi modelloi, rigorosamente in edizione limitata, ispirati ai corpi celesti e realizzati in collaborazione con Omega.

E questa mattina, per evitare problemi di ordine pubblico, sono addirittura intervenuti i carabinieri. Troppa folla. Gli aspiranti acquirenti erano ormai centinaia e non tutti potevano avere la certezza di riuscire a conquistare i “preziosi” orologi. Tra i più ricercati la serie speciale «Moon», andata immediatamente a ruba. La Swatch ha creato, insieme a Omega, 11 modelli.

Swatch comparso sul web a prezzi esorbitanti

Consapevole del fatto che l’edizione limitata non avrebbe permesso a tutti di acquistare lo Swatch «Moon», qualcuno, riuscito nell’impresa, lo ha messo immediatamente in vendita sui portali web a prezzi esorbitanti. Addirittura il costo proposto è di 1.800 euro, come testimoniano le foto fatte agli annunci pubblicati questa mattina. Il costo originale, invece, è di 250 euro. Il costo è quindi stato moltiplicato per oltre 7 volte.