Roma, uomo arrestato per atti persecutori e danneggiamento: minacciò di morte l’ex compagna

Intervento dei Carabinieri nel quartiere di Rocca Cencia a Roma: arrestato uomo che perseguitava l’ex compagna.

Ancora violenza sulle donne a Roma. Una donna è stata minacciata di morte dal proprio compagno, che ormai da diversi mesi non si arrendeva alla fine della relazione. Una situazione che da anni aveva portato l’uomo a compiere atti persecutori verso l’ex fidanzata, culminata anche in atti di vandalismo contro l’automobile della stessa signora. Una vicenda che, per salvare la stessa donna, ha visto l’intervento dei Carabinieri.

Uomo arrestato per atti persecutori contro la fidanzata a Roma

La vicenda ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni. Il soggetto, disoccupato e con precedenti penali, si era reso nel tempo protagonista di atti persecutori e vandalismo verso l’ex fidanzata. L’arresto è avvenuto nella zona di Rocca Cencia, dove nei giorni scorsi lo stesso 39enne è tornato a minacciare l’ex compagna: una situazione che ha spinto la donna a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero d’emergenza del 112.

L’arresto dell’uomo a Rocca Cencia

L’intervento dei Carabinieri ha portato a scoprire l’uomo in forte stato di agitazione. Impaurita era anche la vittima, che da diverse decine di minuti subiva le minacce del proprio ex fidanzato. L’uomo, in stato di furia, ha vandalizzato la macchina della donna: forse con un bastone, gli aveva danneggiato il faro anteriore del mezzo. Si è scagliato prima verso la macchina, posteggiata nelle vicinanze della casa, e poi successivamente ha provato a raggiungere la ragazza.

Il racconto della ragazza perseguitata dall’ex a Roma

La donna, davanti ai Carabinieri intervenuti, ha raccontato la sua storia a base di violenze con l’ex. Gli atteggiamenti violenti dell’uomo andavano avanti dal 2021, anno in cui era finita la relazione e lo stesso ex fidanzato non si era rassegnato a questa dinamica. La donna si è ritrovata a denunciare il proprio ex per la seconda volta in pochi mesi, considerato come già aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine alla fine dello scorso dicembre.