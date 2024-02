Roma, uomo arrestato per evasione e stalking: perseguitava due ex

Evade da una comunità di recupero di Roma e perseguita le ex compagne: Carabinieri arrestano stalker di 41 anni.

Nuovo episodio di stalking a Roma, con i Carabinieri che nella serata di venerdì 9 febbraio hanno arrestato un uomo. Secondo le indagini condotte dai militari dell’Arma, il soggetto da tempo stalkerizzava due proprie ex compagne, arrivando a tampinarle telefonicamente e per messaggio, oltre poi a fare inquietanti appostamenti sotto le loro case.

Arrestato uomo per stalking a Roma

L’uomo è risultato essere un 41enne con residenza nella Capitale, cui i Carabinieri hanno notificato il fermo a seguito d’indagine condotte in un periodo di diversi mesi. Secondo le analisi effettuate dai militari nelle scorse settimane, il soggetto era arrivato a perseguitare due donne residenti nella Città Eterna. Persone che, come evidenziato dalle indagini, avevano tenuto in passato una relazione amorosa con lo stesso stalker.

L’arresto dello stalker romano

Prima dell’arresto, l’uomo risiedeva all’interno di una comunità di Roma per problemi di tossicodipendenza. Proprio da questo luogo sarebbe fuggito nella giornata di venerdì scorso, per dirigersi verso l’abitazione di una terza ex fidanzata. I Carabinieri, allertati dalla donna attraverso il numero d’emergenza del 112, hanno colto in flagrante il 41enne mentre era appostato nei pressi della casa in cui risiedeva la donna.

Il tentativo di fuggire all’arresto dei Carabinieri

Dopo l’evasione dalla comunità di Roma, l’uomo ha cercato di divincolarsi dalle manette dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Per cercare di eludere l’arresto, avrebbe provato una breve fuga per le strade circostanti la casa della sua vittima. Un tentativo di suo non andato bene, considerato come i militari hanno fermato nel giro di pochi minuti lo stalker romano.

Bloccato dai Carabinieri, l’uomo è stato trasportato nel carcere romano di Regina Coeli. La misura cautelare è stata emessa, poche ore prima dell’arresto, da parte del Tribunale di Tivoli: giudici che, analizzate le indagini sul soggetto, hanno riconosciuto in lui una spiccata pericolosità per la società circostante.