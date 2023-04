Roma, usano l’auto come ariete e sfondano la vetrina: svaligiata finanziaria. Caccia alla banda del suv

A bordo di un’auto sfondano la vetrata della finanziaria e una volta entrati forzano il bancomat riuscendo a mettere a segno il colpo. Effettuato il furto, i malviventi sono scappati a boro di un’altra vettura. A far scattare l’allarme sono stati i residenti, svegliati dal boato della porta finestra distrutta dall’impatto con l’auto. Quando gli agenti del reparto Volanti e quelli del commissariato Appio Tuscolano sono arrivati sul posto hanno trovato solo l’auto usata per mettere a segno il colpo ma dei malviventi non c’era traccia.

Prima il furto, poi la fuga con tanto di inseguimento e spari: ‘beccato’ ladro, è caccia alla banda

Il colpo nella finanziaria

I fatti sono accaduti nella notte dello scorso 24 aprile, intorno alle 2. Siamo in via Mario Menghini, nella zona dei Colli Albani. Qui alcuni malviventi a bordo di una Fiat Qubo hanno sfondato la vetrata della finanziaria mettendo a segno il furto. Scappati, una volta giunti sul posto gli agenti di loro non c’era traccia. Ad aspettare i due banditi dall’altra parte della strada un complice a bordo di un’Audi Q3 che è poi partito a tutta velocità. Effettuati i rilievi sull’auto usata per mettere a segno il furto, questa è risultata rubata ed intestata ad una società con sede a Trento. In corso le indagini che si stanno concentrando sul suv usato per la fuga. Il sospetto è che la vettura possa essere collegata ad una serie di furti denunciati tra Centocelle e Casilino. Un elemento importante per il proseguo delle indagini è rappresentata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno registrato l’assalto alla finanziaria con la Fiat Qubo usata come ariete e poi la fuga con l’Audi.

Gli altri episodi

Altri simili episodi si erano verificati lo scorso 13 aprile in due garage tra il Casilino e la zona di Centocelle. Due i colpi fotocopia messi a segno in una manciata di minuti. Il primo intorno alle 6 del mattino quando due banditi con volto coperto ed armati di pistola hanno fatto irruzione nella rimessa e dopo aver minacciato il custode sono scappati a bordo di un suv. Il secondo si è invece verificato in zona Centocelle e, anche in questo caso, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un bolide. Ora, gli investigatori non escludono che i furti dei suv sia tra loro collegati. Le indagini sono in corso.