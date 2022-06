Roma, rischio esplosione: vasto incendio minaccia una pompa di benzina e una scuola (VIDEO)

Un incendio devastante , in una zona costellata di sterpaglie secche ed erba alta: le condizioni ideali per far propagare un incendio su tutta l’area. Le fiamme si sono innescate nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno, in via Elsa De Giorgi. Immediata è stat poi la risposta dellache con grande fatica ha domato una parte dell’incendio. Per guardare il VIDEO di Reporter-Montesacro cliccare qui.