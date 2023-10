Roma, veicolo in fiamme sul GRA: traffico in tilt

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato per alcuni minuti in carreggiata esterna al km 68,000 tra Pescaccio (km 66,000) e l’Aurelia per consentire lo spegnimento di un veicolo in fiamme. E’ successo nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023.

Sul posto è impegnato il personale dei Vigili del Fuoco e di Anas al fine di ripristinare il prima possibile la circolazione. Un aggiornamento, arrivato poco fa in redazione da parte di Anas, conferma che il traffico è stato in parte sbloccato: al momento, infatti, si transita sulla corsia di sorpasso al km 68,000 del Grande Raccordo Anulare.

Il precedente. Roma, incidente mortale sul GRA: schianto devastante, traffico in tilt

Un terribile incidente avvenuto alle prime luci dell’alba e che è risultato fatale per due persone. Purtroppo per loro, nonostante l’immediato intervento di ambulanza e vigili del fuoco, non c’è stato niente da fare: sono morti nel terribile schianto. In totale, sarebbero e le auto coinvolte, una di queste un taxi adibito al trasporto.

Incidente mortale sulla Colombo: i due turisti irlandesi stavano andando alla fermata del bus

Incidente mortale a Roma: cosa è successo

Uno schianto drammatico, il bilancio è terribile: due morti sul colpo, probabilmente di origine straniera; le fonti a noi prossime parlano di una coppia di nazionalità asiatica, ma al momento mancano ancora dettagli specifici.

Morte due persone

Nel dettaglio, il tremendo impatto si è verificato proprio questa mattina, 9 settembre 2023, intorno alle 4.55. Uno scontro devastante, costato la vita a due persone, mentre una terza sarebbe rimasta ferita. Il luogo dell’accaduto è il Grande Raccordo Anulare, altezza Aurelia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere, l’ambulanza e la Polizia Stradale. La dinamica dell’accaduto è proprio in queste ore sotto indagine.