Roma, violenta rissa per una sigaretta accesa sul tram 2: Atac costretta ad attivare i bus sostitutivi. E’ scoppiato un bruttissimo litigio sulla linea tram del “2”, che collega la stazione Flaminio a piazza Mancini, ovvero a pochi passi dal Ponte della Musica e Ponte Milvio. La situazione sarebbe degenerata per un passeggero, che non curante delle regole da tenere sui mezzi pubblici in Italia, avrebbe ugualmente acceso una sigaretta a bordo.

La sigaretta accesa sul tram di Roma

Qualcuno avrebbe fatto notare al soggetto, come non fosse corretto accendersi una sigaretta a bordo, in primis perché potenzialmente il fumo poteva dare molto fastidio agli altri viaggiatori sul mezzo. L’uomo, invece che chiedere scusa e spegnere subito la sigaretta, avrebbe preso la palla al balzo per iniziare un litigio furioso con la persona che gli aveva fatto notare l’azione. In quella lite sono partiti i soliti “fatti gli affari tuoi”, oltre che parolacce e bestemmie.

Ma non solo. La lite sarebbe degenerata dopo uno spintone, che avrebbe portato le due persone a mettersi le mani addosso, tra schiaffi, pugni e calci. Una situazione che ha costretto il macchinista a interrompere la corsa, cercando di sedare la rissa in prima persona. Vedendo come questo non fosse possibile, ha allertato immediatamente le Forze dell’Ordine, che con grande fatica sono riuscite a separare i due soggetti e mettere fine alla violenta lite.

Un litigio che è costato caro al trasporto pubblico. Infatti, ATAC ha dovuto fermare il proprio servizio tram dopo l’ora di pranzo proprio per la rissa, coprendo la tratta stazione Flaminio-Piazza Mancini con i famosi bus sostitutivi, che ovviamente hanno creato grandi disagi lungo un percorso di quasi 600 metri. Sulle dinamiche della scazzottata, ancora le Forze dell’Ordine stanno indagando. Sarà fondamentale la testimonianza dei pendolari presenti, soprattutto per comprendere se solo la sigaretta può aver fatto conseguire tutto ciò.