Roma, violento scontro tra due auto, una si ribalta, l’altra si schianta contro un palo: donna in codice giallo

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, a Roma, nel VI Municipio le Torri. Lo scontro è avvenuto in via Raoul Chiodelli, in zona Ponte di Nona-Colle degli Abeti, all’altezza di via Guido Corbellini, verso le ore 14:30.

Incidente in via Chiodelli, ferita una donna

A scontrarsi una Smart e una Mercedes. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi del caso. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno soccorso i conducenti delle due vetture. Ma ad andare al pronto soccorso, in codice arancione, è stata solo una donna. La signora è stata portata al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. L’altro conducente, pur riportando delle ferite, ha preferito attendere l’arrivo del carro attrezzi.

Le proteste dei residenti

L’incidente di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie su via Raoul Chiodelli. Una strada dove, nonostante l’alta densità abitativa e i frequenti attraversamenti pedonali, le auto spesso sfrecciano a velocità sostenuta. “Era stato posizionato un cartello che limitava la velocità a 30 chilometri orari proprio per evitare incidenti e preservare la sicurezza di pedoni e automobilisti – commenta un residente – ma qualcuno lo ha tolto. Questo è almeno il quarto incidente che avviene in questo tratto di strada nel giro di poco tempo. Chiediamo che vengano presi provvedimenti. Che siano dissuasori di velocità come dossi, oppure autovelox: va bene tutto, purché ci sia qualcosa che impedisca che questa strada diventi un circuito tipo Vallelunga”.

“Stavolta è andata abbastanza bene – aggiunge una donna – ma dobbiamo aspettare il morto per fare qualcosa? Se guardiamo come sono ridotte le auto, è un miracolo che ci siano solo feriti. Senza contare che avrebbero potuto investire qualcuno, visto l’orario. Servono misure drastiche e definitive, che preservino la sicurezza di tutti”.

