Roma, violenza domestica a Monteverde: donne ubriaca aggredisce il marito con un ferro da stiro

Episodio di violenza domestica nel quartiere Monteverde Nuovo di Roma: donna ubriaca aggredisce il marito con un ferro da stiro.

Episodio di grave violenza domestica nel quartiere di Monteverde Nuovo a Roma. Una donna, sotto chiari effetti dell’alcol, ha aggredito il proprio marito utilizzando un elettrodomestico. Nel lancio, l’uomo sarebbe rimasto ferito e, in virtù di ciò, ha dovuto chiamare i Carabinieri per chiedere un immediato intervento. Per salvare il marito, insieme alle figlie, i militari dell’Arma hanno dovuto arrestare la donna.

Donna ubriaca aggredisce il marito a Roma

L’episodio prende qualche giorno fa, quando all’alba la donna rincasa in totale stato di ubriachezza. La donna, di 34 anni, come entra nell’appartamento comincia ad aggredire il proprio marito, prima verbalmente e poi con la violenza fisica. Dopo aver ribaltato tutti gli oggetti presenti nella casa, avrebbe cominciato a lanciarli in direzione del marito. Compreso un ferro da stiro acceso, che avrebbe colpito il marito, un romano di 47 anni, sul piede.

L’intervento dei Carabinieri sul posto

La follia della donna non si è placata nemmeno guardando le giovani figlie, due ragazze minorenni che hanno visto scioccate tutta la scena dalla loro camera. Il marito, per tutelarle, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. I militari in un primo momento hanno provato a calmare la signora sotto l’effetto di alcol, mettendogli poi le manette e portandola in caserma per farla rinsavire e notificargli gli atti di violenza cui si era protagonista.

Il tentativo di rientrare in casa a Monteverde Nuovo

Il marito, per la ferita e l’ustione riportata, ha dovuto fare affidamento al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo. Mentre l’uomo era trasferito all’ospedale da un’ambulanza, la donna ha provato a rientrare nella propria casa. Qui è stata fermata nuovamente dai Carabinieri, che l’hanno colta in flagrante mentre si dirigeva verso l’abitazione. Riportata in caserma, il Tribunale di Roma ha prima notificato l’arresto della signora, poi successivamente il divieto di dimora nel Comune di Roma per la stessa donna.